La Juventus Women conquista un'importante vittoria nella League Phase della UEFA Women's Champions League. Ieri sera, all'Hisingen Arena di Göteborg, le bianconere hanno superato il BK Häcken per 3-0, al termine di una gara rimasta in equilibrio per gran parte del primo tempo. A sbloccare la sfida è stata Tatiana Pinto nella ripresa, prima del raddoppio di Stolen Godo e del definitivo tris firmato da Redondo.

Primo tempo equilibrato

La Juventus prova a partire forte e nei primi minuti cerca subito di prendere il controllo del gioco. Redondo si rende pericolosa già al 3', mentre poco dopo è Stolen Godo a impegnare il portiere svedese.

Con il passare dei minuti, però, l'Häcken cresce e riesce a mettere in difficoltà la formazione di Isaac Guerrero. Le padrone di casa sfiorano il vantaggio con Tindell e Anvegård, mentre la difesa bianconera deve prestare particolare attenzione alle iniziative delle svedesi.

La prima frazione si chiude così senza reti, con la Juventus chiamata ad aumentare il ritmo nella ripresa.

Pinto sblocca la partita

Dopo l'intervallo le bianconere cambiano passo e al 57' trovano finalmente la rete del vantaggio. È Tatiana Pinto a firmare l'1-0, dando una svolta alla partita.

La Juventus continua a spingere e riesce a gestire meglio il confronto, limitando le iniziative dell'Häcken e cercando gli spazi per colpire nuovamente.

Stolen Godo e Redondo chiudono i conti

Il raddoppio arriva al 76', quando Stolen Godo trova la rete che permette alla Juventus di affrontare con maggiore tranquillità il finale di gara.

Le bianconere non si accontentano e continuano a cercare il gol. All'88' arriva anche il definitivo 3-0 con Redondo, che completa una serata europea molto positiva per la squadra di Guerrero.

La Juventus Women porta così a casa un successo netto in trasferta e aggiunge tre punti importanti al proprio percorso nella League Phase della Champions League.