Mercato Juve / Addio Vlahovic: la società ha preso una durissima decisione | News

Oltre trenta giorni di astinenza e un rendimento deludente anche al di là della media realizzativa. Forse è presto per parlare di caso Vlahovic per i bianconeri, ma di certo la situazione della punta serba è un tema che la società non può non affrontare. Anche in virtù delle tante notizie di mercato che stanno circolando intorno all'attaccante serbo.