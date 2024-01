Calciomercato, Soulè addio alla Juve rimandato? La Premier forte su di lui

Salvo clamorosi colpi di scena, Matias Soulè non lascerà la Serie A e il Frosinone durante questa sessione di calciomercato invernale. Il giocatore avrebbe respinto la proposta dell'Al-Ittihad, preferendo rimanere giocare in un campionato europeo, tornando alla Juventus a fine stagione. Un campionato europeo appunto, non necessariamente la Serie A. Ecco perchè, secondo quanto riportato da Daniele Miceli a Sportmediaset, la situazione potrebbe cambiare in estate.