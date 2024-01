Calciomercato, Marchetti: “La Juventus ha fissato il prezzo per Soulè”

Nel suo editoriale di calciomercato, Luca Marchetti ha fatto il punto sulle ultime trattative in ordine di tempo. Per la Juventus, è emersa un offerta sopraggiunta dall'Arabia Saudita per Matias Soulè. Ecco cosa ha detto: "Il campionato di Soulé non è passato inosservato. E’ infatti pronta un’offerta da 30 milioni di euro per lui da parte dell’Al Ittihad. Probabilmente non si farà nulla, visto che la volontà è quella di rimanere in Europa, ma di fatto già si fissa un prezzo".