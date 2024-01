Calciomercato, la Juventus sfida i club europei per Delle Rovere

Tra le squadre candidate alla promozione in Serie A a fine stagione ci sarebbe la Cremonese di Giovanni Stroppa. Attualmente al secondo posto, al pari del Venezia, i grigiorossi potrebbero ritentare l'immediata risalita dopo la retrocessione comminata lo scorso anno. La prima squadra, poco stravolta rispetto alla squadra dell'anno precedente, è stata ulteriormente ritoccata. Questo però non ha impedito l'allenatore di convocare tra le sue fila anche un giovane che si starebbe mettendo in evidenza in Primavera. In attesa dell'esordio in un campionato professionistico, anche la Juventus avrebbe messo gli occhi su questo giocatore.