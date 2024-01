Calciomercato, Juventus non convinta di Mangala: il Napoli al sorpasso

La Juventus non sarebbe intenzionata ad acquistare Orel Mangala in questo calciomercato: il Napoli potrebbe così superare la concorrenza

Tanti i nomi accostati alla Juventus in questo calciomercato della Juventus in particolare per il centrocampo, ma poca la convinzione dei bianconeri di affondare su uno di essi. Tra i vari elementi interessanti spendibili a gennaio si valuterebbe anche Orel Mangala del Nottingham Forest .

Il giocatore sarebbe apprezzato dalla Juventus, il quale però non lo riterrebbe il profilo più adeguato per le immediate necessità della squadra. La società bianconera potrebbe infatti valutare il mediano solo per l'estate, ma nel frattempo dovrebbe prendere atto della concorrenza su di lui. Proprio in Italia, anche il Napoli sarebbe sulle sue orme e rispetto ai bianconeri sarebbe maggiormente intenzionata a un approdo immediato in azzurro.