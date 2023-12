Calciomercato Juve, il Manchester fa il prezzo per Sancho e Van De Beek

La Juventus starebbe seguendo l'evolversi della situazione per Sancho e Van De Beek: il Manchester potrebbe cederli nel prossimo calciomercato

Mentre il Manchester United decide il futuro, la Juventus osserva . Secondo quanto riportato da The Sun, le possibilità che il club inglese apra a un eventuale doppia cessione di Sancho e Van De Beek sarebbe molto alta. I due profili interesserebbe di gran lunga la società bianconera e il direttore sportivo Giuntoli avrebbe già esplorato l'eventualità del duplice acquisto.

Per il quotidiano sportivo inglese, il prezzo complessivo del cartellino dei due sarebbe di circa 30 milioni di euro. Cifra abbordabile per il budget della Juventus. A complicare una possibile trattativa sarebbe però l'ingaggio percepito dai due, in particolare quello di Sancho.