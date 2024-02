Calciomercato, dilemma Vlahovic: se parte, la Juve ha scelto il sostituto

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus continuerebbe a rimanere incerto. Se sul campo il centroavanti serbo sembrerebbe aver ritrovato confidenza con il gol, la situazione sembrerebbe ancora al punti di mesi fa sulla questione rinnovo. E con esso, il punto di domanda sul calciomercato su di lui. Diverse indiscrezioni, vorrebbero una Juventus interessata alla permanenza del calciatore in bianconero ma a condizioni contrattuali più favorevoli. In sostanza, l'idea della Juve sarebbe di spalmare l'attuale ingaggio di Vlahovic in un maggior numero di anni.

Juve su Zirkzee: è lui il dopo Vlahovic?

Di fronte a questa proposta, non sarebbe dato sapere la posizione dell'ex Fiorentina. Se al desiderio di permanenza prevalesse quello di un contratto economicamente più lauto, ecco che Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus nel prossimo calciomercato estivo. Infatti, il rendimento finalmente crescente potrebbe portare a proposte più vicine alla valutazione che la società bianconera avrebbe fatto per lui. In caso di partenza, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe già una prima scelta per sostituirlo. La Juventus potrebbe investire parte del ricavato della cessione di Vlahovic per acquistare Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna. Su quest'ultimo aleggerebbe sempre la minaccia del Bayer Monaco, che su lui ha il diritto di recompra. Finora però, il club bavarese non avrebbe mai manifestato l'intenzione di ricorrere a tale esercizio.