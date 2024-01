Calciomercato, Ceccarini: “Milinkovic-Savic alla Juve non è impossibile”

Niccolò Ceccarini ha parlato del calciomercato della Juventus: per il giornalista si sarebbe riaccesa una possibilità per Milinkovic-Savic

Nonostante il cambio di maglia e anche di campionato, sembra destinata a non interrompersi la telenovela infinita tra la Juventus e Sergej Milinkovic-Savic. Secondo quanto detto a Radio Bianconera da Niccolò Ceccarini, il centrocampista sarebbe una pista non impercorribile per il calciomercato estivo. Sebbene, il giocatore ex Lazio non sarebbe più il principale obiettivo bianconero ovviamente per giugno.