Cagni: “Juve? Squadra forte, ma ci sono troppi infortuni”

Gigi Cagni, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dei continui infortuni dei bianconeri.

Gigi Cagni, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: “L’Atalanta non ha pressioni particolari, se non vincono lo Scudetto non succede nulla, al contrario delle altre due. Io fossi stato Conte avrei dato un giorno in più di riposo e più gioco in questa settimana, niente di tattica. Serve scaricare un po’ ora, per tornare a giocare come prima. Il Napoli nell’ultimo periodo ha arrancato. E poi nell’ultima partita la cavolata è del portiere, non del difensore. Era completamente fuori dalla porta”.

Sulla lotta Champions

“Il problema al Milan è la società, non l’allenatore. Non c’è il rapporto squadra-società. Andato via Maldini non c’hanno capito nulla su come fare quel mestiere. C’è tanta confusione. La Lazio mi piace come gioca, mentre alla Juventus è l’allenatore che vuole vincere lui le partite. I giocatori sono forti. Ci sono due problemi: troppi infortuni, qualcosa vorrà pure dire. E poi le partite le vince lui. Ha due esterni strepitosi come Conceicao e Yildiz che giocano e non giocano, Gatti che tocca più palloni di chiunque altro…”. Intanto ecco le parole di Cesare Prandelli sulla Juventus attuale e su quella degli anni passati<<<