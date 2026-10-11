La lunga pausa per le Nazionali è ormai alle spalle e per la Juventus è arrivato il momento di tornare a fare sul serio. Questa sera, domenica 11 ottobre, i bianconeri saranno impegnati in trasferta contro il Cagliari, con calcio d'inizio alle 20:45. La squadra di Luciano Spalletti vuole ripartire dal successo per 2-0 ottenuto contro l'Atalanta prima della sosta, ma all'Unipol Domus troverà un avversario che ha iniziato il campionato con risultati importanti.

Zhegrova dal primo minuto, le scelte in attacco

Uno dei principali temi della vigilia riguarda Edon Zhegrova. L'esterno kosovaro ha sfruttato gli impegni con la propria Nazionale per mettersi in evidenza e, secondo le indicazioni emerse dagli ultimi allenamenti, è candidato a partire titolare. La sua capacità di saltare l'uomo e creare superiorità numerica potrebbe offrire alla Juventus una soluzione importante contro una squadra che tende a concedere il possesso per poi ripartire.

Alle spalle di Randal Kolo Muani, riferimento offensivo designato, dovrebbero agire anche Weston McKennie e Kerim Alajbegovic. Quest'ultimo, tuttavia, ha accusato crampi durante l'impegno con la Bosnia e le sue condizioni sono state oggetto di valutazione. Nico Gonzalez e Nick Woltemade rappresentano alternative a disposizione di Spalletti.

Sarr favorito a centrocampo, Cambiaso torna disponibile

In mezzo al campo Pape Matar Sarr sembra partire davanti a Teun Koopmeiners per affiancare Douglas Luiz. Il centrocampista senegalese ha convinto nelle ultime sedute e potrebbe garantire dinamismo ed equilibrio alla squadra. Koopmeiners resta comunque un'opzione importante, grazie alla sua capacità di interpretare più ruoli.

Sulla fascia è pronto Andrea Cambiaso, che ha completato regolarmente gli allenamenti e può tornare tra i titolari. In difesa resta invece da sciogliere il ballottaggio tra Lloyd Kelly e Jhon Lucumí, con Kalulu e Bremer candidati a completare il reparto.

Cagliari-Juventus, una trasferta da affrontare con attenzione

Spalletti ha avvertito i suoi sulle difficoltà della partita, spiegando in conferenza che il Cagliari è una formazione capace di attirare gli avversari nella propria metà campo e poi colpire in velocità. I rossoblù hanno iniziato bene la stagione e possono contare su giocatori in grado di creare pericoli nelle transizioni offensive.

La Juventus arriva all'appuntamento con 10 punti raccolti nelle prime cinque giornate e vuole consolidare il proprio percorso. Il successo contro l'Atalanta ha restituito fiducia al gruppo, ma sarà necessario confermare quei segnali anche lontano da Torino.

Il calcio d'inizio è fissato per questa sera alle 20:45 all'Unipol Domus. Per i bianconeri sarà un banco di prova importante per riprendere il campionato e continuare a inseguire le posizioni di vertice.