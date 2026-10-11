La Juventus Next Gen perde 2-1 contro l'Arzignano nella nona giornata di Serie C. A segno De Santis, Moretti e Durmisi, con due legni colpiti dai bianconeri.
La Juventus Next Gen esce sconfitta dalla trasferta contro l'Arzignano. Nella gara disputata ieri, sabato 10 ottobre, allo stadio Tommaso Dal Molin, la squadra di Massimo Brambilla è stata battuta 2-1 nella nona giornata del Girone A di Serie C. I bianconeri hanno provato a reagire dopo il doppio svantaggio, creando diverse occasioni e colpendo due legni, ma non sono riusciti a completare la rimonta.
Arzignano-Juventus Next Gen, De Santis porta avanti i veneti
La Juventus ha provato a prendere l'iniziativa fin dalle prime battute, cercando di costruire occasioni attraverso il gioco e le combinazioni offensive. L'Arzignano, però, si è dimostrato concreto e al 17' ha trovato il vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, De Santis ha colpito di testa, superando Radu e portando avanti i padroni di casa.
I bianconeri hanno cercato una risposta prima dell'intervallo, ma non sono riusciti a trovare la rete del pareggio. La squadra di Brambilla è così rientrata negli spogliatoi con la necessità di aumentare la pressione nella ripresa.
Moretti raddoppia, Durmisi riaccende le speranze
Nel secondo tempo la Next Gen è tornata in campo con maggiore determinazione. Al 52' Amaradio ha colpito il palo con una conclusione in area, mentre sulla ribattuta Pagnucco si è visto negare il gol dal portiere avversario.
Nel momento migliore della Juventus è però arrivato il raddoppio dell'Arzignano. Al 68' Moretti ha trovato la via della rete, complicando ulteriormente la partita dei bianconeri.
La reazione, tuttavia, non è mancata. All'82' Durmisi ha accorciato le distanze, riaprendo il confronto e dando nuova energia alla squadra. Cinque minuti più tardi, lo stesso attaccante ha sfiorato la doppietta, colpendo la traversa con un colpo di testa. Nonostante il forcing finale, il risultato è rimasto sul 2-1.
Brambilla analizza la sconfitta: “La squadra è viva”
Nel post partita, Massimo Brambilla ha evidenziato il rammarico per gli episodi che hanno condizionato il risultato, ma anche gli aspetti positivi mostrati dalla squadra.
“Il primo tempo è stato equilibrato, ma siamo stati un po' leggeri in occasione del calcio d'angolo che ha portato al vantaggio dell'Arzignano. Nella ripresa penso che abbiamo fatto bene, abbiamo colpito due legni e avremmo potuto pareggiare sia sull'1-0 che sul 2-1”.
L'allenatore ha poi sottolineato la necessità di migliorare nella gestione delle situazioni decisive, senza perdere fiducia nel gruppo: “Questa, però, è una squadra viva, che c'è e che deve soltanto crescere in termini di esperienza e nella lettura di alcune situazioni”.
Serve una reazione nelle prossime giornate
La sconfitta contro l'Arzignano lascia alla Juventus Next Gen la delusione per una rimonta soltanto sfiorata. Le occasioni create e i due legni confermano la capacità della squadra di rendersi pericolosa, ma gli errori nei momenti chiave continuano a pesare sul risultato finale.
Brambilla dovrà lavorare sulla concretezza offensiva e sulla gestione degli episodi per permettere ai suoi ragazzi di trasformare le prestazioni in punti. Il campionato è ancora lungo, ma sarà importante reagire già dal prossimo impegno.
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