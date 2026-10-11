Cagliari-Juventus, diramata la lista dei convocati di Luciano Spalletti per la sfida di questa sera alle 20:45: presenti Cambiaso, Cabal e Conceição.
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La Juventus si prepara a tornare in campo in campionato. Questa sera, alle 20:45, i bianconeri saranno impegnati in trasferta contro il Cagliari per la sesta giornata di Serie A. In vista della gara, Luciano Spalletti ha individuato i giocatori a disposizione per affrontare la formazione rossoblù, in una sfida importante per dare continuità ai risultati e ripartire nel migliore dei modi dopo la sosta per le Nazionali.
Cagliari-Juventus, i convocati di Spalletti
Nella lista figurano diversi nomi importanti per le scelte del tecnico bianconero. Presenti Cambiaso e Cabal, così come Conceição, che torna a disposizione dopo gli impegni con il Portogallo. In attacco ci sono Kolo Muani e Woltemade, mentre a centrocampo Spalletti potrà contare, tra gli altri, su Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie e Sarr.
Ecco l'elenco completo dei convocati per la trasferta in Sardegna.
La lista completa dei bianconeri
- 2 – Celik
- 3 – Bremer
- 4 – Gatti
- 6 – Kelly
- 7 – Conceição
- 8 – Koopmeiners
- 9 – Kolo Muani
- 11 – Zhegrova
- 12 – Douglas Luiz
- 15 – Kalulu
- 17 – Alajbegovic
- 20 – Cambiaso
- 22 – McKennie
- 23 – Pinsoglio
- 24 – Rugani
- 25 – Vicario
- 26 – Lucumí
- 27 – Woltemade
- 29 – Sarr
- 31 – Gonzalez
- 32 – Cabal
- 40 – Radu
La Juventus si presenterà dunque all'appuntamento con diverse alternative in ogni reparto. Il calcio d'inizio della sfida contro il Cagliari è fissato per questa sera alle 20:45.
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