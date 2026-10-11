Cagliari-Juventus, diramata la lista dei convocati di Luciano Spalletti per la sfida di questa sera alle 20:45: presenti Cambiaso, Cabal e Conceição.

Stefania Palminteri

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La Juventus si prepara a tornare in campo in campionato. Questa sera, alle 20:45, i bianconeri saranno impegnati in trasferta contro il Cagliari per la sesta giornata di Serie A. In vista della gara, Luciano Spalletti ha individuato i giocatori a disposizione per affrontare la formazione rossoblù, in una sfida importante per dare continuità ai risultati e ripartire nel migliore dei modi dopo la sosta per le Nazionali.

Cagliari-Juventus, i convocati di Spalletti

Nella lista figurano diversi nomi importanti per le scelte del tecnico bianconero. Presenti Cambiaso e Cabal, così come Conceição, che torna a disposizione dopo gli impegni con il Portogallo. In attacco ci sono Kolo Muani e Woltemade, mentre a centrocampo Spalletti potrà contare, tra gli altri, su Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie e Sarr.

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Ecco l'elenco completo dei convocati per la trasferta in Sardegna.

La lista completa dei bianconeri

  • 2 – Celik
  • 3 – Bremer
  • 4 – Gatti
  • 6 – Kelly
  • 7 – Conceição
  • 8 – Koopmeiners
  • 9 – Kolo Muani
  • 11 – Zhegrova
  • 12 – Douglas Luiz
  • 15 – Kalulu
  • 17 – Alajbegovic
  • 20 – Cambiaso
  • 22 – McKennie
  • 23 – Pinsoglio
  • 24 – Rugani
  • 25 – Vicario
  • 26 – Lucumí
  • 27 – Woltemade
  • 29 – Sarr
  • 31 – Gonzalez
  • 32 – Cabal
  • 40 – Radu

La Juventus si presenterà dunque all'appuntamento con diverse alternative in ogni reparto. Il calcio d'inizio della sfida contro il Cagliari è fissato per questa sera alle 20:45.

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