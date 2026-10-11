La Juventus si prepara a tornare in campo in campionato. Questa sera, alle 20:45, i bianconeri saranno impegnati in trasferta contro il Cagliari per la sesta giornata di Serie A. In vista della gara, Luciano Spalletti ha individuato i giocatori a disposizione per affrontare la formazione rossoblù, in una sfida importante per dare continuità ai risultati e ripartire nel migliore dei modi dopo la sosta per le Nazionali.

Cagliari-Juventus, i convocati di Spalletti

Nella lista figurano diversi nomi importanti per le scelte del tecnico bianconero. Presenti Cambiaso e Cabal, così come Conceição, che torna a disposizione dopo gli impegni con il Portogallo. In attacco ci sono Kolo Muani e Woltemade, mentre a centrocampo Spalletti potrà contare, tra gli altri, su Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie e Sarr.

Ecco l'elenco completo dei convocati per la trasferta in Sardegna.

La lista completa dei bianconeri

2 – Celik

3 – Bremer

4 – Gatti

6 – Kelly

7 – Conceição

8 – Koopmeiners

9 – Kolo Muani

11 – Zhegrova

12 – Douglas Luiz

15 – Kalulu

17 – Alajbegovic

20 – Cambiaso

22 – McKennie

23 – Pinsoglio

24 – Rugani

25 – Vicario

26 – Lucumí

27 – Woltemade

29 – Sarr

31 – Gonzalez

32 – Cabal

40 – Radu

La Juventus si presenterà dunque all'appuntamento con diverse alternative in ogni reparto. Il calcio d'inizio della sfida contro il Cagliari è fissato per questa sera alle 20:45.