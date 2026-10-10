La Juventus si prepara a tornare in campo dopo la lunga sosta per le Nazionali. Alla vigilia della trasferta contro il Cagliari, in programma domenica 11 ottobre alle 20:45, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della squadra e presentare una partita che può dare continuità al successo ottenuto contro l'Atalanta. L'allenatore bianconero ha parlato delle condizioni dei giocatori rientrati dalle Nazionali, delle possibili scelte di formazione e delle ambizioni del club, ribadendo la mentalità con cui la squadra vuole affrontare il percorso stagionale.

Spalletti sulla sosta: “Sono contento della condizione dei calciatori”

Il tecnico ha spiegato come le tre settimane senza impegni di campionato abbiano richiesto una gestione individuale dei carichi di lavoro e dei tempi di recupero. La priorità è stata riportare tutti nelle condizioni migliori, tenendo conto dei diversi minutaggi accumulati.

“Sosta lunga. Ci sono dei pro e dei contro in tutte le cose ma è chiaro che poi la gestione viene fatta in un modo semplice: sosta lunga, si dà dei lunghi riposi per ripristinare alcune cose che succedono nelle partite ravvicinate. Accumulo di fatiche, accumulo di riposo, non c’è altra medicina”.

Spalletti si è detto soddisfatto anche del rientro dei nazionali, sottolineando il lavoro svolto negli ultimi allenamenti. Tra i giocatori che potrebbero trovare spazio c'è Edon Zhegrova, che ha cambiato posizione nelle prove con i titolari.

“Sono contento dell’attenzione, del ritmo, dello svolgimento di questi allenamenti. Abbiamo personalizzato un po’ di cose, un po’ di carichi, in base a quante partite abbiamo fatto e quando li abbiamo ritrovati”.

Cagliari-Juventus, Spalletti avverte i suoi

L'allenatore si aspetta una partita complicata contro una squadra capace di concedere inizialmente il possesso per poi ripartire con rapidità. Spalletti ha citato anche Daniel Maldini, individuandolo tra i giocatori che possono creare problemi alla retroguardia bianconera.

“Sarà una partita difficile, loro volutamente ti concedono un po’ di campo, ti invitano a fare la partita nella loro metà campo avendo calciatori che ribaltano bene l’azione, che palleggiano bene e ti annullano la riaggressione”.

Per affrontare il Cagliari serviranno intensità, attenzione e decisione, evitando di concedere spazi che possano favorire le ripartenze degli avversari. Il tecnico ha inoltre confermato di essere soddisfatto della disponibilità di Andrea Cambiaso, che ha svolto gli allenamenti nella maniera corretta.

Kolo Muani, Spalletti vuole un attaccante più completo

Tra i temi affrontati in conferenza c'è anche Randal Kolo Muani. Spalletti ha spiegato di voler ampliare le soluzioni offensive del francese, invitandolo a non limitarsi al ruolo tradizionale di prima punta.

“Lo vogliamo lasciare libero nel suo modo di fare, lo stimoliamo ad avere comportamenti differenti al ruolo di prima punta. Bisogna andare a esplorare: il limite di un giocatore non è solo ciò che sa fare, ma ciò che non riesce a riconoscere e vedere”.

L'allenatore apprezza le qualità fisiche e tecniche dell'attaccante, dalla velocità alla capacità di giocare di testa e di muoversi negli spazi. L'obiettivo è renderlo ancora più imprevedibile, aiutandolo a partecipare maggiormente alla manovra e a interpretare il ruolo in modo diverso a seconda delle situazioni.

Romano e Douglas Luiz, le parole del tecnico

Spalletti ha commentato anche il percorso di Romano, sottolineando come le sue prestazioni siano state valorizzate anche dalla convocazione in Nazionale. Il tecnico ha però preferito concentrarsi sui giocatori a disposizione della Juventus, elogiando in particolare Douglas Luiz.

“Io ho un regista di grandissimo livello, perché di solito i registi bravi fanno diventare meno pazzo l’allenatore. Lui mi aiuta, ho Douglas Luiz, è generoso con gli altri”.

Parole che confermano la fiducia dell'allenatore nel centrocampista brasiliano, considerato una risorsa importante sia per la gestione del pallone sia per l'atteggiamento mostrato in campo.

“La Juventus sarà sempre condannata a vincere”

Il passaggio più significativo della conferenza riguarda le ambizioni del club. Spalletti non si è detto interessato ai giudizi esterni o a chi considera la Juventus meno competitiva rispetto ad altre squadre. La responsabilità, secondo il tecnico, nasce dalla storia e dalle aspettative che accompagnano la società bianconera.

“Non ce ne frega proprio niente… Non ci sarà mai tregua per chi ha fatto la nostra scelta. La Juventus sarà sempre condannata a vincere. Siamo noi che alziamo l’asticella del nostro mirino”.

L'allenatore ha ribadito che la squadra vuole continuare a crescere, imparare e migliorarsi, senza accontentarsi dei risultati già ottenuti. Dopo le vittorie contro NEC Nijmegen e Atalanta, l'obiettivo è proseguire sulla stessa strada anche in campionato.

Nico Gonzalez, Spalletti apprezza la sua personalità

In chiusura, il tecnico ha dedicato spazio anche a Nico Gonzalez, soffermandosi sulla determinazione e sulla mentalità dell'argentino. Spalletti ha descritto un giocatore intenzionato a costruirsi il proprio futuro attraverso il lavoro e le prestazioni.

“Ci sono calciatori che ti fan vedere questa caratteristica che hanno, hanno lo sguardo di persone decise che non si fanno determinare il futuro da altri. Vogliono realizzare il massimo, lui fa vedere di essere intenso in tutto quello che fa”.

La Juventus si prepara così alla trasferta in Sardegna con la volontà di confermare i progressi delle ultime settimane. Per Spalletti, la crescita passa dalla continuità, dalla ricerca di nuove soluzioni e da una mentalità che non consenta alla squadra di abbassare mai l'asticella delle proprie ambizioni.