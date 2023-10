Bruscolotti: “Maradona alla Juve avrebbe cambiato vita”

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli, ha detto la sua su Maradona e sul mancato approdo alla Juventus.

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli, ha detto la sua in un'intervista a L'Arena, parlando anche della Juventus. Ecco le sue parole: "Sì gli diedi la fascia da capitano quando arrivò. Più forte di Messi, non lo so. Non si possono fare paragoni. Diego era un extra terrestre.

Le cose che faceva in allenamento, non le ho mai viste fare a nessuno. Quelle in partita le avete viste? Niente, rispetto a quello che ho avuto la fortuna di vedere. Cabrini ha detto che se avesse giocato alla Juve, forse non sarebbe finito così? Ha ragione. Mancò la società.

Quei fenomeni come Maradona, almeno ai miei tempi, avevano bisogno di compagni, dirigenti o tecnici più esperti in grado di aiutarlo fuori dal campo. Questo non avvenne e la cosa mi rattrista ancora".

