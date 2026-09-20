La Juventus supera l’Atalanta all’Allianz Stadium e tra i protagonisti della serata c’è Gleison Bremer, autore di uno dei due gol bianconeri. Al termine della gara, il difensore brasiliano è intervenuto ai microfoni di DAZN, soffermandosi sul percorso di crescita della squadra e sull’importanza di mantenere una buona condizione fisica.

Bremer: “Stiamo crescendo”

Il centrale bianconero ha sottolineato il lavoro che il gruppo sta portando avanti, evidenziando anche la necessità di concedere tempo ai nuovi arrivati per inserirsi nei meccanismi della squadra.

“Stiamo facendo progressi. Con i nuovi giocatori serve pazienza, perché l’inserimento non è mai immediato. Stiamo costruendo qualcosa per il futuro e mi auguro che questo percorso possa portarci a vincere. Ma tutto comincia da qui”, ha raccontato Bremer a DAZN.

La condizione fisica del centrale brasiliano

Nel corso dell’intervista, il brasiliano ha parlato anche del suo rendimento realizzativo con la maglia della Juventus. Bremer è infatti il terzo brasiliano nella storia del club per numero di gol, con l’obiettivo di continuare a scalare questa speciale classifica.

Il difensore, però, ha messo al primo posto la condizione fisica, spiegando di aver lavorato con grande attenzione anche durante la pausa estiva.

“Per me la cosa fondamentale è stare bene fisicamente. Durante le ferie mi sono concentrato proprio su questo, anche perché ho avuto poco tempo per riposarmi e ho continuato ad allenarmi pensando alla nuova stagione. Se sto bene, tutto diventa più semplice”, ha concluso.