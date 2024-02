Brambilla: “Zona play-off? Adesso dobbiamo trovare la continuità”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sulla prossima partita dei bianconeri.

Massimo Brambilla, allenatore della JuveNext Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: "Quella contro la SPAL non possiamo definirla la partita della svolta, perchè non esistono partite così. Sicuramente il successo che è arrivato è il risultato dell’impegno costante dimostrato dai ragazzi da inizio stagione. Il nostro percorso non è stato semplice, ma i giocatori hanno avuto la giusta pazienza e ora stanno raccogliendo i frutti del lavoro svolto. Detto ciò, il campionato è ancora lunghissimo e non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Chiaramente siamo in fiducia, i ragazzi hanno acquisito la giusta consapevolezza, ma il difficile deve ancora venire.

Per la prima volta in questa stagione siamo più vicini ai play-off che ai play-out, ma a noi deve interessare poco questo aspetto. Per la nostra squadra è importante trovare continuità di risultati per aumentare il distacco dalle inseguitrici. La Serie C è un campionato complicato, dove la classifica è sempre molto corta e le avversarie sono sempre molto toste da affrontare. Ottenere punti non è mai semplice, ma lo sappiamo e l’atteggiamento messo in campo dai giocatori è quello giusto. Anche in allenamento il gruppo si è sempre dimostrato coeso e ha sempre lavorato con intensità e serietà.

La squadra sta bene e sta giovando della possibilità in questo girone di ritorno di allenarsi per diversi giorni di fila. I ragazzi giovani hanno bisogno di vivere quotidianamente il campo in allenamento e nel girone di andata non ci sono riusciti per via dei tanti impegni ravvicinati. Ora si lavora di più, quindi, e meglio, sempre focalizzati su una partita dopo l’altra, senza allargare troppo lo sguardo oltre. Ora, infatti, la nostra attenzione è soltanto sul prossimo match, che sarà molto impegnativo".

