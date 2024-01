Brambilla: “La crescita della squadra è sotto gli occhi di tutti”

Massimo Brambilla, allenatore della JuveNext Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole in conferenza: "Sappiamo che da quando è iniziato il girone di ritorno stiamo portando avanti una striscia di imbattibilità che è arrivata a tre risultati utili consecutivi e ovviamente il nostro obiettivo è quello di non fermarci. Non ci pensiamo, nel concreto, pensiamo soltanto a voler fare bene seguendo la nostra strada.