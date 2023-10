Brambilla: “Dobbiamo crescere, ma il girone è probante”

Massimo Brambilla, allenatore della JuventusNext Gen, ha detto la sua in conferenza. Ecco le sue parole: "Siamo ancora all’inizio, dobbiamo accelerare il nostro processo di crescita: non tanto nell’atteggiamento e nell’approccio, quanto nella lettura di alcune situazioni di gioco nei 90 minuti, cosa fondamentale per fare risultato; questo girone è probante, non solo da un punto di vista logistico.