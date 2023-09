Brambilla: “Siamo arrabbiati, non meritavamo un’altra sconfitta”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sulla prossima partita dei bianconeri.

Massimo Brambilla, allenatore della JuveNext Gen, ha detto la sua in conferenza. Ecco le sue parole: "Il risultato fa passare una partita fatta bene sotto tanti aspetti come una partita fatta male. Noi che guardiamo lo abbiamo fatto presente ai ragazzi che c’è tanto di buono nella gara di Rimini. Poi chiaramente, come a Pescara, si pagano cari degli errori che dobbiamo cercare di togliere il più velocemente possibile.

Siamo arrabbiati, è stata un’altra sconfitta che non meritavamo. Ma la accettiamo, fa parte del percorso di crescita e dobbiamo essere bravi a trasformare la rabbia in energia positiva per domani perché ne servirà tanta contro la SPAL.

Una gara difficile contro una squadra forte, che lo scorso anno era in B e vuole provare a vincere il campionato. Ha giocatori d’esperienza, è la gara più difficile che potevamo aspettarci. Dalla nostra noi non pensiamo tanto a quanto successo nella gara di Rimini, siamo proiettati in avanti e ragioniamo in questo modo qua. Ora siamo pronti ad affrontare una squadra forte come la SPAL".

