Juve Next Gen, Brambilla: “Gli errori individuali ci sono costati cari”

Le parole dell'allenatore della Juve Next Gen Brambilla dopo il match di Serie C perso 3-1 contro il Pescara

Al termine del match di Serie C contro il Pescara l'allenatore della Juve Next Gen Brambilla ha commentato: " Ci sono stati degli errori individuali che abbiamo pagato a caro prezzo e il Pescara è riuscito a concretizzare tutte le occasioni che ha avuto: è una squadra forte e offensiva, propone un gioco propositivo e ha organizzazione.

Loro si esaltano negli spazi, conoscevamo le loro qualità, hanno attaccanti forti e fisici. Noi siamo stati troppo leggeri in alcune situazioni dentro l’area, a quel punto la partita è diventata in salita; nonostante questo, siamo stati bravi nel secondo tempo a cercare di rientrare in gara.