Brambilla: “Mi aspetto una gara combattuta, decisa da un episodio”

Massimo Brambilla, allenatore della JuventusNext Gen, ha detto la sua in conferenza. Ecco le sue parole: "Contro la Vis Pesaro si chiuderà il nostro girone di andata e cercheremo di chiuderlo ottenendo un risultato positivo. Sarà una sfida importante per entrambe le squadre perchè anche i nostri avversari hanno bisogno di punti dopo un periodo in cui, come noi, hanno faticato a raccoglierli.

Mi aspetto, dunque, una gara combattuta, decisa da una giocata o un episodio. Per quanto riguarda il girone di ritorno, l'obiettivo sarà quello di raccogliere quanto seminato in questi primi mesi di stagione perchè avremo più tempo per preparare le partite che ci attenderanno.

Da gennaio il calendario sarà meno fitto perchè non avremo più tante partite ravvicinate come successo in questa prima parte di stagione e, di conseguenza, avremo anche più tempo per lavorare sul campo ed è un aspetto molto importante per il percorso di crescita di questi ragazzi".

