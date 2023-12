Braglia: “La rosa della Juve è più forte di quella della Roma”

Simone Braglia , ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus , parlandone a TMW Radio. Ecco le sue parole sui bianconeri: "Se analizziamo le due rose, non credo che sia così.

La compattezza della Juventus è legata alla continuità di risultati ottenuti. Forse certi giocatori sono più efficienti di altri della Roma . I 12 punti di distacco non sono pochi. Per me la rosa della Juve è più forte della Roma oggi.

Per me la Roma, indipendentemente dalla realtà, ha le possibilità da qui a fine anno di arrivare in zona Champions. Dybala e Chiesa dall'inizio? Dybala dobbiamo vedere come sta fisicamente. Per me sarà una partita brutta, questo è sicuro".