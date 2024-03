Braglia: “Allegri è inadeguato per questa Juventus…”

Simone Braglia , ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus , toccando diversi temi sul momento negativo della Vecchia Signora in campionato.

Ecco le sue parole su Allegri ed il futuro bianconero a TMW Radio: " Allegri ? Secondo me per questa Juve è inadeguato. Credo che la rosa della Juve non sia così debole come dicono tutti, ma credo che un allenatore debba valorizzare la rosa che ha.

All’inizio dell’anno aveva tutte le carte in regola per ambire allo Scudetto, le responsabilità maggiori sono dell’allenatore perché la rosa della Juve non la considero così lontana da quella dell’Inter. Non è stata valorizzata come doveva".