Boto: “Tiago Djalo è perfetto per il modo di giocare della Juve”

Josè Boto , dirigente, ha detto la sua sulla Juventus . Ecco le sue parole a Sportitalia: " Djalo ? Penso che sia un centrale perfetto per il modo di giocare della Juventus. È veloce, forte anche in impostazione. Capace di giocare sia nella difesa a 3 centrali che in quella a 2. Penso sia un bel colpo per i bianconeri.

È perfetto per il 3-5-2 nerazzurro. Lotterà con Lautaro e Thurman per un posto. È diverso da entrambi, darà dunque una opzione in più ad Inzaghi per giocare in modo diverso".