Bosman: “La madre di Rabiot mi ha dato una grande mano”

Jean-Marc Bosman, ex calciatore, noto per le vicende giudiziarie, ha detto la sua sulla Juventus e su Rabiot.

Jena-Marc Bosman , ex calciatore, noto per la sentenza che porta il suo nome, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando anche di Rabiot , calciatore della Juve . Ecco le sue parole: "A parte la Fifpro, il sindacato internazionale dei giocatori, solamente un giocatore delle nuove generazioni mi ha davvero aiutato in questi anni.

Di Adrien Rabiot che dopo aver vissuto quel che ha subito al Paris Saint Germain, che lo aveva messo fuori rosa perché rifiutava di rinnovare il contratto, ha capito l’importanza della sentenza Bosman che ha dato garanzie e grandi libertà ai giocatori. Sua madre, Véronique, un giorno mi chiamò dicendomi che erano molto sensibili al fatto che fossi stato abbandonato da tutti, così in seguito è venuta a casa mia, con un amico e un altro suo figlio, e sono intervenuti per darmi un sostegno.

Poi, nel 2020, in occasione dei 25 anni dalla sentenza sul mio caso, anche la Fifpro, che mi è stata sempre vicino, mi ha versato una donazione che mi permette di vivere oggi con mio figlio. Uefa e Fifa su ogni contratto dovrebbero invece prevedere una percentuale, anche infima, dello 0,01 per cento, solo per me".