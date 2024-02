Bosco: “Il futuro di Allegri? Non penso resti in scadenza…”

Andrea Bosco, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del futuro di Massimiliano Allegri.

Lorenzo Focolari Redattore 20 febbraio - 16:42

Andrea Bosco, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlandone a RadioBianconera. Ecco le sue parole: "Non so chi andrà via né chi arriverà, mi chiedo solo chi decida gli acquisti e le cessioni alla Juventus. Ho l'impressione che non abbia presenti le potenzialità dei giocatori.

Non serviva andare sulla luna per capire che Huijsen è un predestinato, che fosse potenzialmente molto ma molto più forte di Gatti e del bollito Alex Sandro non ci voleva tanto, eppure Alex Sandro è rimasto ed Huijsen è andato a Roma. Io poi ho una predisposizione per Filippo Ranocchia, che per me era più forte di Miretti e Fagioli, ma è stato ceduto per tre milioni e a Palermo ha fatto tre gol in quattro partite. Rinnovare il contratto ad un giocatore sempre infortunato come De Sciglio forse non è stata una grande idea.

Adesso sento parlare di Koopmeiners e Goretzka, ma la verità è che i soldi non ci sono e se non migliorano i conti, la Juventus dovrà ricapitalizzare ancora una volta. Il futuro di Allegri? La discriminante sono i soldi, secondo me Allegri non resta in scadenza, ma non se ne va nemmeno per pochi spiccioli, dipende dalla disponibilità economica della società".

