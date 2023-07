Biasin: “Lukaku detestato dall’Inter e mal visto da Juve e Chelsea”

Il punto di Biasin

Ecco che Biasin ha fatto il punto dopo quanto accaduto. Il giornalista ha suddiviso il caso Lukaku in 4 parti. Ecco cosa ha detto: "Restano ancora alcune cose da dire, eccole. 1) Il Corriere dello Sport e il suo direttore Ivan Zazzaroni hanno anticipato la faccenda già settimana scorsa, complimenti a loro che sono arrivati prima di tutti e si sono presi gli insulti tipici del maledetto web. 2) Lukaku ha completato un filotto micidiale: da ieri domina la classifica dei più detestati di sempre in casa Inter, non è ben visto dai tifosi della Juventus, ancora meno da quelli del Chelsea. Per carità, gli basterà fare una manciata di gol per tornare idolo della sua futura tifoseria, qualunque essa sia (all’occorrenza lo vogliono anche i sauditi),ma l’immagine sarà sempre quella di un tizio decisamente sconclusionato.