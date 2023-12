Bernardi: “Alex Sandro sicuramente sarà out con la Roma”

Davide Bernardi , bordocampista di DAZN, ha detto la sua sugli infortuni della Juve . Ecco le sue parole: " Alex Sandro è uscito dolorante alla coscia destra, risentimento. Era fasciato, onestamente considerando che arrivava da poco da un infortunio, è complicato un suo recupero per la Roma.

Gatti ha evitato il giallo anche oggi, sono sei partite che gioca da diffidato e dovrebbe esserci lui contro i giallorossi. Locatelli ha preso una botta all'anca, più che anca, appendice, una zona molto dolorosa, l'ha presa all'inizio del secondo tempo. Era talmente dolorante che non è riuscito ad alzarsi per esultare al gol di Vlahovic. Ci ha provato, ma si è proprio accasciato in panchina.