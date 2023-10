Bergonzi: “L’intervento di Gatti su Djuric era da rosso”

Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha detto la sua sulla partita tra Juventus ed Hellas Verona, parlando del fallo di Gatti.

Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha detto la sua alla Domenica Sportiva, parlando anche della Juve. Ecco le sue parole: "La mano destra di Gatti diventa pugno e colpisce sul petto. In queste situazioni non ci sono tanti argomenti, ma solo un colore del cartellino che è il rosso perché è condotta violenta.