Bergomi: “La Juventus ora deve scegliere tra i tifosi e l’allenatore”

Beppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Massimiliano Allegri.

Ecco le sue parole sulle difficoltà del mondo del club piemontese: "La Juventus ha bisogno di programmazione e per attuarla deve avere le idee chiare in merito al proprio futuro.

Giuntoli ha confermato pubblicamente Allegri in più di un'occasione, anche se i tifosi vorrebbero altro, preferirebbero sia i risultati che un gioco più propositivo e questo clima di incertezza non fa bene all'ambiente, per cui credo che la società debba fare una scelta chiara tra allenatore e tifosi e prendersene poi la responsabilità, ma intraprendere una strada ben precisa e percorrerla".