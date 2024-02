Belli polemico: “Gli arbitri ci danno sempre addosso”

Non voglio pensare alla malafede, però li vedo. Vedo che ci sono dei torti, i quali si sommano alle nostre mancanze soprattutto a centrocampo: con le assenze di Fagioli e Pogba, abbiamo dei centrocampisti che devono fare gli straordinari. È vero che non abbiamo le coppe internazionali, però abbiamo la panchina corta. I giovani sono l'unico aspetto positivo. Siccome a me piace guardare il bicchiere mezzo pieno, a questo punto dico che è giusto investire sui giovani.