Bazzani: “La Juventus sta meglio della Roma. Vlahovic più convinto”

Intervistato a Tmw Radio, Fabio Bazzani ha analizzato la prossima sfida di Serie A che vedrà affrontarsi Juventus e Roma . Ecco le sue parole: " Lukaku e Vlahovic sono due ottimi attaccanti. Vlahovic sta tornando con una certa convinzione, Lukaku sta facendo ottimamente in una squadra che non sempre propone tanto. Mi aspetto una partita equilibrata, la Juve è in un momento migliore sotto l'aspetto psicologico, ma l'episodio la deciderà".

Sulle altre squadre, Bazzani ha aggiunto: "La Fiorentina può sognare la Champions così come il Bologna. Oltre le prime due, per il terzo e il quarto posto ci sono tante in corsa. Non ci sono squadre con una continuità tale da pensare che terzo e quarto posto sono utopia. Oggi tutte devono sognare, perché per ora continue sono solo Juventus e Inter".