Barillà: “La Juventus sta andando oltre le sue possibilità”

Si è vista una Juve ridimensionata nella propria consapevolezza e nel proprio gioco , il che ha sottolineato ancora una volta come la squadra di Massimiliano Allegri in questa stagione stia andando oltre le proprie possibilità.

Fautori di quest'Inter così superiore sono sicuramente Marotta e Ausilio, ma non si possono non menzionare i meriti evidenti di Simone Inzaghi, che attraverso le proprie intuizioni ha trasformato gli ottimi calciatori che gli sono stati affidati, in dei giganti".