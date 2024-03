Bargiggia: “Juve? Vergognoso lasciare Yildiz in panchina”

Paolo Bargiggia , giornalista, ha detto la sua sulla Juve . Ecco le sue parole a TVPlay: "La Juve affrontava l’Atalanta che, a parte il match di Europa League contro lo Sporting, stava facendo malino in campionato.

La Juve ha fatto 6 punti su 21 nelle ultime 7 partite: si tratta di una media da retrocessione e non da zona Champions. Io continuo a vedere una Juve che quando reagisce lo fa con i singoli. Io non capisco le scelte di Allegri, ha paura di mettere le 3 punte.

Ha scelto di togliere Iling Jr per mettere Alex Sandro lasciando in panchina Yildiz: si tratta di qualcosa di vergognoso secondo me".