Bargiggia: “Chiesa farebbe meglio a lasciare la Juventus”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del futuro di Chiesa. Ecco le sue parole a TVPlay: "La dimensione attuale di Chiesa? E’ un calciatore dal profilo internazionale sicuramente rallentato dagli infortuni e penalizzato dall’impostazione tattica di Allegri. Per me però non è duttile tatticamente e nel match contro il Genoa ciò si è visto in maniera palese. Alla Juve è umiliato dalle scelte di Allegri, farebbe meglio a cambiare aria e una sua cessione farebbe bene sia a lui che alla Juve stessa vista la situazione sul rinnovo. Non capirò mai perché Allegri non gioca con le tre punte, davvero non capisco proprio. Secondo me ha risposto male a Teotino perché l’argomento lo infastidisce".