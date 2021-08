Barcellona-Juventus: i convocati di Allegri e le ipotesi di formazione bianconera

Questa sera spazio a tutti i giocatori

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Barcellona nel Trofeo Gamper, in una partita amichevole che sarà la penultima prima dell'inizio del campionato: la squadra di Massimiliano Allegri giocherà infatti contro l'Atalanta il prossimo sabato, e per l'occasione l'Allianz Stadium che ospiterà la partita sarà aperto al 50% della sua capienza.