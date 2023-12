Baldanzi: “Futuro? Cerco sempre di migliorarmi e meritarmi le attenzioni”

Tommaso Baldanzi , calciatore dell'Empoli, nel mirino della Juventus per il prossimo calciomercato, ha detto la sua sulla sua stagione. Ecco le parole al TG1 sul possibile passaggio in un top club nei prossimi mesi: "Sicuramente il gol del cuore è quello che ho segnato all'Inter a San Siro.

Me lo ricorderò per sempre. Penso di essere molto estroso e molto divertente. So stare bene nel gruppo. Le aspettative alte? Non la vivo come un peso.