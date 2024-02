Attività di base, tutti i risultati dei bianconeri nell’ultima settimana

FRANCIA E SVIZZERA UNDER 12 (NIELLO) La squadra di Mister Niello, supportato per l'occasione da Mister Bagalà, ha chiuso al terzo posto la quarantesima edizione del prestigiosissimo torneo "Micheal-Gallot", manifestazione internazionale di futsal andata in scena in Francia e nello specifico a Dijon. È stata un'esperienza altamente formativa, incentrata su confronti 5vs5 che sono risultati estremamente utili per continuare a migliorare la tecnica collettiva e individuale in questa specifica disciplina, con il supporto, appunto, di un tecnico specializzato come Alessandro Bagalà. UNDER 11 (LA PIRA) Un'altra esperienza formativa l'hanno vissuta i bianconeri dell'Under 11 di Davide La Pira che hanno partecipato in Svizzera, a Ginevra, alla "CSI Talent Cup". Hanno chiuso al nono posto la competizione indoor di futsal – vincendo, però, la fase "Europa League" – e chiudendo come seconda classificata la stessa competizione, ma dedicata a gare outdoor di 7vs7. Anche in questa manifestazione il valore delle squadre professionistiche partecipanti era molto alto: erano presenti Anderlecht, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea, Genk, Inter, Lione, Liverpool, Losanna, Marsiglia, Nantes, Nizza, Porto, Servette e Young Boys.

UNDER 11 (ANGARONI) Anche la squadra allenata da Matteo Angaroni ha vissuto una bellissima esperienza, in Francia come l'Under 12 di Mister Niello, ma in un'altra località. I nostri bianconeri hanno partecipato alla "Sparna Cup" – manifestazione internazionale andata in scena nel territorio transalpino e nello specifico a Épernay – chiudendo al terzo posto. Diverse le squadre professionistiche partecipanti, tutte francesi, a eccezione del Benfica: Caen, Lens, Marsiglia U10, Metz, Nancy, Nizza, PSG, Rennes, Strasburgo, Valenciennes. ITALIA, TRA GARE UFFICIALI E AMICHEVOLI CON SQUADRE PROFESSIONISTICHE! Estero, ma non solo. Meritano una menzione speciale in questa panoramica iniziale le gare ufficiali andate in scena nel week-end e disputate – e vinte – dall'Under 14 di Mister Di Benedetto e dall'Under 13 di Mister Panzolini contro i pari età della Pro Vercelli. In questo fine settimana, infatti, sono state diverse le amichevoli di livello affrontate da tanti nostri giovani bianconeri. Molte di queste si sono giocate in Lombardia con diverse squadre del Brescia. Tante altre, invece, sono andate in scena in Piemonte tra le nostre formazioni e i pari età di Cittadella e Frosinone. UNO SGUARDO SUL PIEMONTE Chiudiamo, poi, questa panoramica con le tante gare andate in scena in Piemonte sia in settimana con alcuni confronti amichevoli sia nel fine settimana con tanti test match e tornei. Buona lettura!".