Atalanta-Juventus, dati e statistiche del post partita

Numeri e statistiche relative alla gara andata in scena ieri sera tra l’Atalanta e la Juventus. I bianconeri conquistano tre punti vitali in ottica Champions.

La Juventus esce dal match della New Balance Arena di Bergamo con una vittoria importantissima. I bianconeri, grazie alla rete siglata da Boga ad inizio secondo tempo, si portano così momentaneamente al quarto posto in classifica e si confermano in lotta per un piazzamento alla prossima edizione della Champions League.

La società bianconera, attraverso una nota pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha analizzato i dati e le statistiche relative alla gara di ieri sera. Leggiamole insieme.

ATALANTA-JUVENTUS: I DATI E LE STATISTICHE DEL POST PARTITA

“La Juventus ha battuto l’Atalanta in Serie A per la prima volta dal 7 maggio 2023 (2-0, in trasferta anche in quel caso); più in generale quella odierna è la seconda vittoria per i bianconeri contro i nerazzurri nelle ultime 13 sfide nel torneo (8N, 3P).

La Juventus ha vinto due gare esterne di fila senza subire reti in Serie A per la prima volta da dicembre-gennaio scorsi (tre in quel caso).

La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque gare di Serie A (1N), successi tutti maturati con annesso clean sheet.

Dalla sua prima rete con la Juventus (1 marzo contro la Roma), soltanto Donyell Malen ha segnato più reti (cinque) rispetto a Jérémie Boga in Serie A: quattro, come Giovanni Simeone.

Tre dei quattro gol realizzati in questa Serie A da Jérémie Boga sono arrivati in trasferta; record di reti esterne eguagliato, per il calciatore della Juventus, in un singolo torneo della competizione (tre anche nel 2020/21 col Sassuolo).

L’Atalanta ha perso una gara casalinga di Serie A per la prima volta dal 28 dicembre scorso (0-1 v Inter); più in generale questo è il secondo ko nel torneo per i nerazzurri in questo anno solare, il primo dall’1-2 esterno contro il Sassuolo dell’1 marzo scorso.

La Juventus è la squadra contro cui l’Atalanta ha collezionato più sconfitte casalinghe in Serie A (29).

Per la seconda volta sotto la gestione di Luciano Spalletti, la Juventus è rimasta imbattuta per almeno sei match di fila in Serie A (4V, 2N), la prima era capitata tra dicembre e gennaio scorsi (5V, 1N)”.