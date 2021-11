Anche lo Zenit fa gli auguri alla Juve: “Ci vediamo tra poco”

Scambio social tra i due club in occasione del compleanno della Vecchia Signora

Archiviata la sconfitta contro il Verona di sabato, la Juventus, il ritiro fino a sabato per ordine di Massimiliano Allegri, giocherà domani la quarta partita valida per la fase a gironi della Champions League. I bianconeri scenderanno in campo a Torino contro lo Zenit per conquistare una vittoria che garantirebbe il passaggio al prossimo turno. Una vigilia insolita per i bianconeri Dal momento che oggi la società festeggia i 124 anni di storia. Una grande ricorrenza che arriva in un periodo Dove i risultati non stanno sorridendo alla squadra che domani dovrà a tutti i costi invertire la rotta.