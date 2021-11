Esattamente 124 anni fa nasceva la Juventus: AUGURI!

Oggi la Juventus festeggia 124 lunghissimi anni di storia. 124 anni di vittorie che sono entrate nei cuori dei tifosi bianconeri: AUGURI!

"Oggi non è un giorno come gli altri, il 1 novembre non lo è mai, dal 1897. Oggi sono 124, e non è vero che l’età è “solo” un numero. Perché per noi, gente della Juve, 124 anni di leggenda sono qualcosa che non sapremmo nemmeno spiegare, a chi non è juventino. La Juventus è un sogno lungo 124 anni, che ha attraversato, attraversa e continuerà a farlo i confini non solo di Torino, ma dell’Italia e dell’Europa, per emozionare i cuori di milioni di persone, farli palpitare, farli gioire e, quando capita, anche recriminare per quella palla che ha preso il palo, proprio quando doveva entrare in porta.