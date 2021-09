Anche Evra presente allo Stadium e ci va con un taxi speciale…

L'ex bianconero ha postato un video sui social

redazionejuvenews

Sale intrepidamente l'attesa per il big match di questa sera tra Juventus e Chelsea, con i bianconeri che tenteranno a tutti i costi di iniziare a fare il check-in per gli ottavi di Champions. E' chiaro che, in caso di vittoria si tratterebbe solamente della seconda giornata del girone, ma portarsi a 6 punti dopo appena due partite e battendo i Campioni d'Europa in carica vorrebbe dire essere praticamente oltre il 50% del traguardo prefissato. Per battere i Blues però servirebbe una vera e propria impresa, sia per la forza degli inglesi, ma soprattutto per le pesantissime assenze che riguardano l'attacco dei bianconeri, con Dybala e Morata che saranno indisponibili almeno fino alla sosta per le nazionali.

Proprio per questo in molti hanno provato a suonare la carica, da Leonardo Bonucci all'ex bandiera Claudio Marchisio, fino all'immancabile Patrice Evra, sempre attivissimo sui social. Il francese sarà infatti un ospite speciale tra il pubblico dell'Allianz Stadium ma la particolarità che fa divertire e allo stesso tempo innamorare tutti i tifosi juventini, sta nel mezzo di trasporto con il quale si recherà allo Stadium. Come si può vedere attraverso un video postato su Instagram, l'ex terzino del Manchester si trova all'interno di un taxi speciale, quello dell'autista di fiducia del club, Tommaso Agosta. La vettura è interamente autografata da tutti i giocatori che hanno militato negli anni alla Juventus e per chiudere in bellezza, sui sedili posteriori erano presenti anche le maglie griffate di Chiellini e Mckennie.

Di seguito riportiamo quanto dichiarato da Evra nel filmato: "Buongiorno a tutti belli e brutti. Ho ordinato un taxi a Torino e guardate chi mi è venuto a prendere. Guarda Chiello, c'è anche la tua maglia, è incredibile. Con gli autografi di tutti i giocatori", poi si rivolge all'autista: "Firmo anche io non ti preoccupare" (ride n.d.r). "Forza Juve, fino alla fine. Ragazzi mi raccomando per questa sera e non scherzate. Solo a Torino accadono queste cose e l'ultima volta che ero qui abbiamo vinto 3-0 contro l'Atletico quindi non sono io il gatto nero. Forza Juve, Fino alla fine".