Mercato Juve / Contatti in corso: quello che può succedere è clamoroso!

Anche perché, come più volte vi abbiamo sottolineato nelle scorse settimane, di lavoro da fare ce n'è tanto. Alla Continassa campeggia ancora il cartello dei "lavori in corso". L'ultima sessione estiva di calciomercato in effetti non è stata particolarmente soddisfacente per la Juventus e di certo non ha risolto in toto i vari problemi di una squadra che appare evidentemente incompleta.

Le lacune tra l'altro riguardano, per un motivo o per un altro, praticamente tutti i reparti. Szczesny non regala certezze tra i pali, non c'è grande ricambio tra i difensori e alcuni di questi iniziano ad avere un'età, il centrocampo è ancora troppo fragile e là davanti l'addio di Cristiano Ronaldo - che non è stato sostituito - si fa sentire. Per tutti questi motivi, le prossime sessioni di mercato si preannunciano molto interessanti per la Juve. E, da questo punto di vista, attenzione ad alcune clamorose indiscrezioni che stanno rimbalzando proprio in queste ore <<<