Amauri: “Potrò raccontare ai miei nipoti di aver giocato con Del Piero”

Amauri, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlandone a TMW. Ecco le sue parole: "Potrò raccontare ai miei nipoti di aver vestito la maglia bianconera insieme a dei campioni come Del Piero e di aver contribuito allo Scudetto della rinascita. Palermo? Venerdì quando sono arrivato ho trovato un clima bellissimo, mi hanno accolto benissimo come al solito. Poi andare a vedere anche una partita al "Barbera", erano anni che mancavo, è stato emozionante. I tifosi mi hanno acclamato molto. Ho smesso di giocare da sette anni, il calcio non mi manca, però sabato qualcosa si è acceso di nuovo grazie all'affetto dei tifosi. Ex compagni? Siamo stati bene, ci prendiamo in giro, poi ho rivisto mio fratello Simplicio".