Il primo allenatore di Miretti: “Cosa gli manca? La confidenza con il gol”

Fabrizio Blengino, primo allenatore di Fabio Miretti, centrocampista della Juve, ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Quel che gli manca è il gol, ad oggi non ha ancora segnato e penso che gli venga chiesto questo ulteriore step. Fabio è in possesso di grande qualità, corre e lo ritengo molto pulito nella giocata. A volte si perde un po' troppo per superficialità, ma credo che quello sia dovuto anche all'età. Per scalare ulteriormente le gerarchie, il passo successivo sono quei 5/6 gol a stagione.