Allegri: “Bisognerà fare una partita serena, la serenità si ritroverà da sola”

La Juventus ha ripreso la sua marcia in campionat o, vincendo contro il Bologna nel posticipo di domenica sera. Tra le mura amiche dell 'Allianz Stadium i bianconeri si sono imposti per 3-0 contro i rossoblu, grazie ai gol di Kostic, Vlahovic e Milik, che hanno consentito alla Vecchia Signora di riprendere la sua corsa in classifica.

Dopo la vittoria la testa dei bianconeri è però andata subito alla Champions League , dove la partenza è stata disastrosa peggio che in campionato: due sconfitte di fila nelle prime due giornate, mai successo nella storia dei bianconeri, hanno complicato, e non di poco, i piani di qualificazione dei bianconeri, che intanto sono costretti a vincere questa sera contro il Maccabi , ospite a Torino.

Il tecnico Massimiliano Allegri ha parlato a Sportmediaset per presentare la partita: "Bisogna fare una partita serena, sapendo che abbiamo solo un risultato, contro una squadra che ha fatto due buone partite. Corrono, sono aggressivi. Bisogna sfruttare al meglio le possibilità, non sarà semplice. Loro sono una squadra ben organizzata, che corre, vanno rispettati molto. La vittoria col Bologna ci ha dato più serenità. Quando mancano i risultati perdi le certezze, fa parte dell'arco della stagione. Abbiamo avuto quella settimana dove abbiamo lasciato punti in campionato e perso col Benfica. La serenità viene da sola, nei momenti difficili è più facile far bene".