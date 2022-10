News Juve / Che sorpresa! L’annuncio in diretta che nessuno si aspettava

Siamo giunti alla vigilia di Juventus-Maccabi Haifa, gara da dentro o fuori per i bianconeri che non vogliono dire addio anzitempo alla Champions. Il successo con il Bologna ha mostrato una squadra rigenerata dalla sosta per le Nazionali, ma soprattutto un attacco che ha ripreso a funzionare. Guai a sottovalutare la compagine israeliana, anche un pareggio avrebbe il sapore di una sconfitta.

La tabella di marcia è stata delineata dalla dirigenza piemontese. Risalire la china in campionato e qualificarsi per gli ottavi di Champions, prima di fermarsi per quasi due mesi a causa del Mondiale in Qatar. E poi? Poi arriverà gennaio ed è come se si partisse per una nuova stagione. Sarà fondamentale muoversi con largo anticipo per sfruttare al meglio la finestra invernale. Non ci nascondiamo, la Juventus si può migliorare, eccome! Nel frattempo sono arrivate delle dichiarazioni piuttosto nette, che mettono la Vecchia Signora spalle al muro. Va presa una decisione in breve tempo<<<