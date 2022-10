Clamorosa indiscrezione sul futuro di Allegri: “L’ha deciso lui” – News

La gara di questa sera contro il Maccabi Haifa, più di quella contro il Bologna, dovrà fornire risposte importanti alla Juventus, che non è riuscita ancora ad ottenere punti in Champions. Inutile nascondersi. La sfida allo Stadium è la partita della verità per la squadra e per la panchina di Massimiliano Allegri. Non ottenere il bottino pieno contro gli israeliani significherebbe quasi sicuramente dire addio agli ottavi della massima competizione europeo, con tutte le conseguenze economiche e tecniche che ne deriverebbero.

Non può bastare la vittoria col Bologna per dimenticare le figuracce bianconere in questo avvio di stagione. Il tecnico toscano rimane sulla graticola. La dirigenza piemontese per ora sembrerebbe voler continuare con lui, ma nel corso dei prossimi mesi potrebbe davvero succedere di tutto. In queste ore è arrivata un'indiscrezione molto interessante sul futuro di Allegri, ma si tratterebbe di una decisione del mister stesso, non della società<<<