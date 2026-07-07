La Juventus accoglie Frederic Massara. L'ex direttore sportivo di Milan e Roma è pronto per iniziare la sua nuova avventura alla Vecchia Signora, dove presiederà l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo ad e direttore generale, Giovanni Carnevali.

Dopo Damien Comolli, pronto invece l'addio di un altro dirigente francese come Francois Modesto, ormai ex direttore tecnico. L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare già nella giornata di oggi.