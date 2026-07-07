La società bianconera ha trovato l’accordo con Frederic Massara. Si attende ora l’annuncio ufficiale.
La Juventus accoglie Frederic Massara. L'ex direttore sportivo di Milan e Roma è pronto per iniziare la sua nuova avventura alla Vecchia Signora, dove presiederà l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo ad e direttore generale, Giovanni Carnevali.
Dopo Damien Comolli, pronto invece l'addio di un altro dirigente francese come Francois Modesto, ormai ex direttore tecnico. L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare già nella giornata di oggi.
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